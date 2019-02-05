Binlerce kişiye istihdam sağlanacak

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Birliği desteğiyle 12 ilde meslek edindirme eğitimleriyle 3 bin kişiye istihdam sağlayacak olan 'Mahir Eller Projesi' Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Bu proje 12 ilde 30 bin kişiye ulaşacak ve bu kişilerin beceri haritası çıkartılacak. 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak. İşveren mesleğin gerektirdiği nitelikli mesleki yeterlilik belgesi olan kişilerle çalıştığında insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olur" dedi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Mahir Eller Projesi' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Gaziantep ayağında da Gaziantep Sanayi Odası (GSD) birliğinde işbirliğinde yürütülüyor. "Mesleğini Belgele Farkını Ortaya Koy" sloganıyla başlatılan projeyle, 12 ilde yüzde 65'i Suriyelilerden oluşan kişilerin beceri haritası çıkartılıp mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.