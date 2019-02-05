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Çukurova durmuyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son olarak G.Saray’ı deviren Çukurova Basketbol liderliğini sürdürüyor

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Çukurova durmuyor
Mersin'de oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, konuk ettiği Galatasaray'ı 87-58 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmenin sevincini yaşıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, güçlü bir rakibi devirdiklerini belirterek, "Galatasaray maçını kazandık ve yolumuza kayıpsız devam ettik" şeklinde konuştu. Galatasaray karşısında oyun üstünlüğünü bırakmadıklarını ifade eden Yıldızoğlu, "Bütün periyotları önde kapattık. Kontrollü oyunumuz farkı açmamıza neden oldu. Oyuncularımı tekrar kutlamak istiyorum. Çünkü haftalardır muhteşem bir performans ortaya koyarak bu işe nasıl ciddi baktıklarını kanıtlıyorlar" dedi.
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Çukurova durmuyor
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