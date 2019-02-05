Çukurova durmuyor

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, konuk ettiği Galatasaray'ı 87-58 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmenin sevincini yaşıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, güçlü bir rakibi devirdiklerini belirterek,şeklinde konuştu. Galatasaray karşısında oyun üstünlüğünü bırakmadıklarını ifade eden Yıldızoğlu, "Bütün periyotları önde kapattık. Kontrollü oyunumuz farkı açmamıza neden oldu. Oyuncularımı tekrar kutlamak istiyorum. Çünkü haftalardır muhteşem bir performans ortaya koyarak bu işe nasıl ciddi baktıklarını kanıtlıyorlar" dedi.