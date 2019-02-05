Doğuştan kalça çıkığı olan genç kızın yardım çığlığı

BUGÜN NELER OLDU

doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için bir ayağını yeterince kullanamayan, 3 kardeşi de zihinsel engelli olan genç kız, "Fakirlikten ölü kıyafeti giyerek büyüdüm, hâlâ ölü yatağında yatıyorum. Okuyup doktor olmak isterdim ama olmadı. İyileşip herkes gibi mutlu olmak istiyorum" dedi. Rabia (48) ve Recep Taş'ın (60) 5 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki Birsen Taş, annesi evde doğum yaptığı sırada doğuştan kalça çıkığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklar yüzünden ailesi tarafından tedavisi yaptırılamayan ve sakat vaziyette büyüyen genç kız, ayağını yüzde yüz kullanamıyor. Yaşlı anne ve babanın çalışmadığı, 4 kardeşin 3'ünün zihinsel engelli olduğu aile, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar.