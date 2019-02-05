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Engelsiz park hizmete girdi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
Engelsiz park hizmete girdi
ERDEMLİ Belediyesi, Alata Mahallesi Belediye Garajı karşısında inşasına başladığı park projesini kapsamlı hale getirerek, engelli bireylere yönelik sosyal yaşam alanları oluşturarak bir farkındalık oluşturdu ve Engelsiz Parkı Erdemli halkının hizmetine sunduğu bildirildi. Topiary sanatıyla yapılan yeşil alanlardan Yörük tarihinin sembolü heykellere, fitness aletlerinden dinlenme noktalarına kadar bir çok yeniliği içerisinde barındıran alan, sosyal belediyecilik anlayışı ile örnek olmaya aday. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her bireyin ilçe ve ülke adına çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak özellikle engelli bireylerin topluma kazandırılması adına özel yaşam alanlarının oluşturulmasının şart olduğuna değindi.
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Engelsiz park hizmete girdi
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