Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Evin kapısını çaldılar

Evin kapısını çaldılar

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Evin kapısını çaldılar
ADANA'DA 2 ��üphelinin, bir evin avlu kapısını yerinden çıkartarak çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, iş dönüşü evine gelen M.S., müstakil evinin avlu kapısının yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildiren ev sahibi, daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Görüntülerde, evin girişine yaklaşan bir kişi, bir süre bekledikten sonra avluya açılan demir kapıyı bulunduğu yerden çıkartıyor. Ardından beraberinde gelen diğer şüpheliyle kapıyı alıp uzaklaşıyorlar. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evin kapısını çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN