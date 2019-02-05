Evin kapısını çaldılar

BUGÜN NELER OLDU

2 ��üphelinin, bir evin avlu kapısını yerinden çıkartarak çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, iş dönüşü evine gelen M.S., müstakil evinin avlu kapısının yerinde olmadığını fark etti. Durumu polise bildiren ev sahibi, daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Görüntülerde, evin girişine yaklaşan bir kişi, bir süre bekledikten sonra avluya açılan demir kapıyı bulunduğu yerden çıkartıyor. Ardından beraberinde gelen diğer şüpheliyle kapıyı alıp uzaklaşıyorlar. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.