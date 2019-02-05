Hokeycilere Trophy için özel forma

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AVRUPA'DA Türkiye'nin gururu Gaziantep Polisgücü Spor, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy Şampiyonası'na özel forma ile çıkacak.Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Polisgücü'nün Türkiye ve Gaziantep'i sadece sporla değil, birçok özellikle Avrupa ve dünya spor kamuoyuna tanıttığını ifade etti. Başkent Zagreb'te 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada formalarında Gaziantep'i tanıtacaklarını söyleyen Kaplan,dedi.