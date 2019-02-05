Hokeycilere Trophy için özel forma

AVRUPA'DA Türkiye'nin gururu Gaziantep Polisgücü Spor, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy Şampiyonası'na özel forma ile çıkacak. Gaziantep'in gastronomi yönünü ön plana çıkarmak isteyen sporcular için özel olarak tasarlanan formalarda marka şehir Gaziantep logosu ve Gaziantep gastronomi şehri sloganının yer alması dikkat çekti.
Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Polisgücü'nün Türkiye ve Gaziantep'i sadece sporla değil, birçok özellikle Avrupa ve dünya spor kamuoyuna tanıttığını ifade etti. Başkent Zagreb'te 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada formalarında Gaziantep'i tanıtacaklarını söyleyen Kaplan, "Büyük heyecan yaşıyoruz"
dedi.