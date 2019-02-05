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İlhan Palut: Neden olmasın?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Hatayspor avantajlı skorla dönmek istiyor. Teknik adam İlhan Palut, “Galibiyet çok zor değil neden olmasın?” dedi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
İlhan Palut: Neden olmasın?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30'da Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut, takımda tüm oyuncularının Galatasaray maçına odaklandığını belirterek, "Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Kupada hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi. Çok güçlü bir rakip ile karşılaşacaklarının altını çizen teknik adam Palut, "Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. İstediğimiz futbolu ortaya koyarsak galibiyet neden olmasın? Bunun örneklerini daha önceki karşılaşmalarda gördük. Biz Hatayspor olarak sahaya küçük büyük takım ayırt ederek çıkmıyoruz. Gerçek oyunumuzu ortaya koyar mücadele deriz" şeklinde konuştu.

RÜZGARI ARKAMIZA ALDIK
İlhan Palut, takımın bugün yola çıkacağını ifade ederek, "Genel anlamda iyi durumdayız. Cezalı oyuncumuz Diallo dışında önemli bir eksiğimiz yok. Hatay'a avantajlı skorla dönmek istiyoruz. Çünkü taraftarlarımız galibiyete alıştı. Şehirde muhteşem bir hava var. Bu rüzgarı arkamıza alırsak çıkışımız sürecektir" dedi.
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İlhan Palut: Neden olmasın?
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