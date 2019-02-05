İlhan Palut: Neden olmasın?

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30'da Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut, takımda tüm oyuncularının Galatasaray maçına odaklandığını belirterek,dedi. Çok güçlü bir rakip ile karşılaşacaklarının altını çizen teknik adam Palut,şeklinde konuştu.İlhan Palut, takımın bugün yola çıkacağını ifade ederek, "Genel anlamda iyi durumdayız. Cezalı oyuncumuz Diallo dışında önemli bir eksiğimiz yok. Hatay'a avantajlı skorla dönmek istiyoruz. Çünkü taraftarlarımız galibiyete alıştı. Şehirde muhteşem bir hava var. Bu rüzgarı arkamıza alırsak çıkışımız sürecektir" dedi.