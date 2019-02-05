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’ta kablo hırsızlığı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
Kahramanmaraş’ta kablo hırsızlığı
KAHRAMANMARAŞ'TA kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları demir kesme makasıyla kesen 3 kişiyi fark etti. Polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan 3 şüpheliden birisini yakaladı. Olay yerinde rulo halinde kablo ve demir kesme makası ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Ayhan U.'nun (30) emniyetteki ifadesinde kaçan iki kişinin bilgisini vermesi üzerine yapılan çalışmada şüpheliler Ümit D. (21) ve H.I.Z. (16)'de yakalandı. Şüphelilerden Ümit D. ve H.I.Z'nin emniyetteki ifadelerinde, daha önce de Döngel ve Yenicekale mahallelerinde aynı şirkete ait bin yüz metre kablo çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı, H.I.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kahramanmaraş’ta kablo hırsızlığı
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