Kahramanmaraş’ta kablo hırsızlığı

BUGÜN NELER OLDU

kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıylagözaltına alınan 3 şüpheliden2'si tutuklandı.Alınan bilgiyegöre, YeşiltepeMahallesi'ndedevriye göreviyapan polisekipleri, birtelekomünikasyonfirmasınaait kablolarıdemirkesme makasıylakesen 3 kişiyifark etti. Polis ekipleri,kendilerini görünce kaçan3 şüpheliden birisini yakaladı.Olay yerinde rulo halindekablo ve demir kesme makasıele geçirildi.Yakalanan şüpheli AyhanU.'nun (30) emniyetteki ifadesindekaçan iki kişinin bilgisinivermesi üzerine yapılançalışmada şüphelilerÜmit D. (21) ve H.I.Z.(16)'de yakalandı.ŞüphelilerdenÜmit D. veH.I.Z'nin emniyettekiifadelerinde,dahaönce de Döngelve Yenicekalemahallelerindeaynı şirkete ait binyüz metre kablo çaldıklarınıitiraf ettikleriöğrenildi. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevkedilen Ayhan U. ve Ümit D.tutuklandı, H.I.Z. ise adli kontrolşartıyla serbest bırakıldı.