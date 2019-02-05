KAHRAMANMARAŞ'TA
kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla
gözaltına alınan 3 şüpheliden
2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye
göre, Yeşiltepe
Mahallesi'nde
devriye görevi
yapan polis
ekipleri, bir
telekomünikasyon
firmasına
ait kabloları
demir
kesme makasıyla
kesen 3 kişiyi
fark etti. Polis ekipleri,
kendilerini görünce kaçan
3 şüpheliden birisini yakaladı.
Olay yerinde rulo halinde
kablo ve demir kesme makası
ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli Ayhan
U.'nun (30) emniyetteki ifadesinde
kaçan iki kişinin bilgisini
vermesi üzerine yapılan
çalışmada şüpheliler
Ümit D. (21) ve H.I.Z.
(16)'de yakalandı.
Şüphelilerden
Ümit D. ve
H.I.Z'nin emniyetteki
ifadelerinde,
daha
önce de Döngel
ve Yenicekale
mahallelerinde
aynı şirkete ait bin
yüz metre kablo çaldıklarını
itiraf ettikleri
öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk
edilen Ayhan U. ve Ümit D.
tutuklandı, H.I.Z. ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.