Merinoslu sultanlar

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Kadınlar Voleybol 2.ligi 6. Grup'ta mücadele eden Merinosspor namağlup sürdürdüğü sezonda son maçında Elazığ Polis gücünü kendi evinde 3-0 mağlup etti. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk setini 15-0 alan Gaziantepli Sultanlar diğer setlerde de üstünlüğü koruyarak maçı yeni transferleriyle 3-0 kazandı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Merinosspor Başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, hedeflerinin namağlup unvanla grupta şampiyon olmak olduğunu ifade ederek, "Kulübümüz kurulduğundan beri alt yapıya odaklanan ve şampiyonluğa oynayan bir takım olmuştur. Finallerde birinci lige çıkması muhtemel en büyük aday Merinos'tur. Bunun için çalışıyoruz" dedi.