Mikro kredi ile patron oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mikro Kredi Şubesi'nden aldığı destek ile penye atölyesi açan kadın, iflas eden eşinin de patronu oldu. Elbistan'da yaşayan Meryem Doğan, mikro krediden kullandığı bin TL kredi sayesinde kendi işinin ve eşinin patronu oldu. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan ve eşinin işlerinin kötüye gitmesi üzerine memleketleri Elbistan'a dönme kararı alan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Doğan, arkadaş tavsiyesi üzerine gittiği Mikro Kredi Şubesi'nden kullandığı kredi ile hayatı değişti.Aldığı bin TL'lik krediyle penye atölyesi açan Doğan, başarılı çalışmalarıyla hemcinslerine örnek oldu. Kısa sürede hayallerini gerçekleştiren Doğan, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor. Elbistan'a gelmelerinin ardından iş arayışına başladıklarını anlatan işletmeci Meryem Doğan, "İstanbul'da Eşimin pastanesi vardı. İşler kötüye gitmeye başlayınca memlekete dönme kararı aldık. Eşim Haydar ile birlikte elimizdeki kalan paraya dikim atölyesi ve hazır giyim üzerine iş yeri açmaya karar verdik" dedi."Eşim bu işinde de veresiye çok olduğu için alacaklarını alamadı ve iflas etti" diye konuşan Doğan, "Arkadaş tavsiyesi üzerine Mikro Krediye başvurdum. Kredimi kullandım. Bir tane dikiş makinası aldım. Aldığım makina ile çarşaf, tayt ve eşortman dikimi ve tamirine başladım. Bir dikiş makinasını 4'e çıkarttık. Büyük bir ütü makinası aldık. İşlerimizi büyüttük. Şimdi eşimle birlikte kendi ayaklarımız üzerinde yeniden durmayı başardık. Eşim ile uyum içindeyiz" dedi.