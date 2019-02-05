SABAH Güney yazdı ihale iptal oldu

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CHP'li Seyhan Belediyesi'nin adrese teslim yapmak istediği buz pisti ihalesi, konunun kamuoyuna yansımasının ardından hızlı bir şekilde iptal edildi. İhalesi yapılmadan başlatılan buz pisti çalışmaları da alelacele sonlandırıldı. Buz pisti için kurulan platform sökülürken, bu yıl buz pistinin kurulmayacağı öğrenildi.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buz pisti kurmak isteyen Seyhan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ihaleye çıktı. Yapılan ihale duyurusunda, ihale tarihi 7 Şubat 2109 olarak açıklanmasına rağmen buz pisti çalışmalarına başlandı. Vatandaşların haklı tepkisine neden olan bu olay 2 Şubat'ta "İhale Yapılmadan İnşaata Başladılar" başlığıyla SABAH Güney'de kamuoyuna duyuruldu.Suçüstü yakalanan ve çıkan haberler üzerine telaşa kapılan CHP'li belediye, ihaleyi iptal ettirirken bu yıl buz pistinin kurulmayacağı öğrenildi. İhale yapılmadan başlanan çalışmalar da durdurulurken kurulan platform ve tabela da söküldü. CHP'li belediyenin yakalanınca yanlıştan döndüğünü belirten vatandaşlar, "Bu yıl enselendikleri için geri adım attılar. Allah bilir yakalanmadıkları ihalelerde neler yapmışlardır" dedi.