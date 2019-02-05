Sağlık hizmetlerine yeni hemşireler kazandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi'nde 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet heyecanı yaşandı. İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 2'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, sağlık hizmetlerine 30 yeni hemşire kazandırıldı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Anabilim Dalı Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim elemanlarından İlyas Abdullin tarafından müzik dinletisi sunuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ile mezunlar adına Tuğba Nur Samğar ve Fummi Jennifer Yakubu günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, sağlık ekibinin hastalıkları tedavi etmeyi, azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan disiplinlerden oluştuğunu belirten hemşireliğin sağlık ekibindeki önemini vurguladı.