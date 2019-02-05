Tribünde evlilik teklifi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Pazar günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Hatayspor -Denizlispor karşılaşmasında Aşkımız Armaya 1967 Taraftar Grubu üyesi Şerif Çolael maç öncesi kız arkadaşı Ebru Hayriye Yılmazlar'a evlenme teklifi etti. Gönül verdiği takıma destek vermeye gelen ve v tekliften habersiz olan Ebru Hayriye Yılmazlar, bir anda açılan "Benimle Evlenir misin Ebru?" yazılı pankartı görünce şaşkınlık yaşadı. Oldukça heyecanlandığı görülen Yılmazlar tribündeki taraftarların desteği eşliğinde kendisine çiçek eşliğinde yüzükle evlenme teklifinde bulunan Şerif Çolael'e 'evet' dedi. Genç çiftin mutlulukları adeta gözlerinden okunurken herkesin onları "Mutluluklar size, mutluluklar" tezahüratı eşliğinde alkışlaması duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.