Üretici dertli

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narenciye deposu Mersin'de üreticiler dertli. Bir taraftan dalında 45 kuruşa sattıkları portakal ve mandalinanın, büyük kentlerde 3-5 lira arasında tüketiciye ulaşmasından yakınan narenciye üreticisi, bir taraftan da aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle ürünlerin dalında çürüyüp dökülmesi karşısında çaresiz kaldı. İçinde bulundukları duruma isyan eden üreticiler, devletten borçlarına yapılandırma ya da bir yıl erteleme istiyor. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin'de, son 2 ayda peş peşe gelen aşırı yağışlar ve meydana gelen fırtınalar, hasat için bekleyen narenciyeyi dalında çürüterek dibine döktü. Zaten ürününü değerinde satamamaktan şikayetçi olan narenciye üreticisi, doğal afetlerle de bir kez daha zarar etti. Yaşanan bu olumsuzluklar, tüketiciye ulaşan portakal ve mandalinanın fiyatını da 3-4 katına çıkarttı. Bekirde Mahallesi'nde portakal, mandalina ve greyfurt bahçeleri bulunan üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları ve çiftçinin içinde bulunduğu zor durum için destek istedi.