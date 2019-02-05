Yakın Sağlık Dergisi’nin 9. sayısı yayımlandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan "Yakın Sağlık" dergisinin dokuzuncu sayısı yayımlandı. Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, dokuzuncu sayısında sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin uzman doktorlarının bilgi birikimlerini paylaştığı dokuzuncu sayıda, "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" Özel Dosya Konusu olarak belirlendi. Dosya başlığı altında; Prematüre Bebek, Çocuklarda Yüksek Tansiyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Gelişimsel Sorunlar, Çocukluk Çağı Viral Döküntülü Hastalıklar, Anne Karnında Böbrek Genişlemesi, Çocuklarda Yabancı cisim Aspirasyonu ve Çocuklarda Anastezi konuları hakkında bilgiler yer alıyor.