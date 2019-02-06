Aksoy ilk kişisel sergisini açtı

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Sanatçısı Şengül Aksoy'un ilk kişisel sergisi olan "İçsel Yansımalar" Adana Ressamlar Derneği'nde AÇS Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide seramik ve resim çalışmalarını sunan Şengül Aksoy, "3 yıllık birikimimi paylaşma fırsatını bulduğum için çok mutluyum" dedi. 1972 yılında Hatay'ın Erzin ilçesinde doğan Şengül Aksoy, seramik sanatına henüz ortaokul yıllarındayken ilgi duymaya başladığını, İzmit Kız Meslek Lisesi Seramik Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Sergi çalışmalarında ağırlıklı olarak kadın temasına odaklanan Aksoy, toplumsal ve bireysel olarak annelik ve doğum zemininde kadına uygulanan duygusal baskıyı ele alıyor. Aksoy, "Kadın ve anne olarak farklı şehirlerde edindiğim izlenimleri, gözlemleri ve bireysel deneyimlerimi eserlerime yansıtmak istedim. Kadın için belirlenmiş rollerin, kadınsal içgüdülerle karıştırılıp, bir kalıba sokulmasını işledim" dedi. 40'tan fazla seramik ve 14 resim çalışmasının yer aldığı sergi 13 Şubat tarihine kadar açık kalacak.