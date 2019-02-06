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Annesinin kucağında öldü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019
Annesinin kucağında öldü
ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adana'ya yerleşen Albari çiftinin 3 yaşındaki kızları Fatma El Sahra, solunum yetmezliği yüzünden bir süre önce hastane kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük kız önceki gün annesi Emine Albarı (32) tarafından hastaneye kontrole götürüldü. Küçük Fatma, eve dönmek için annesinin kucağında dolmuşa bindi. Dolmuş Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ne geldiği sırada çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne Emine Albarı, çığlık attı. vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri küçük Fatma'nın öldüğünü belirledi. Çocuk otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken küçük kızdan geriye yol kenarında bırakılan arabası kaldı.
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