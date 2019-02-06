Bu fırın el sanatlarına değer katacak

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Halk Eğitim Merkezi'nin El Sanatları atölyesine yeni kurulan "Seramik fırını ürün pişirme cihazı" kursiyerlerin eserlerine değer katacağı bildirildi. "Toprağın Ateşle Dansı" olarak adlandırılan seramik fırını, işin ehli öğretmenler tarafından titizlikle kullanılıyor. Halk arasında çini eseri olarak dile getirilen çalışmalarda el emeği göz nuru ürünlerin son yolculuğu bu fırında tamamlanarak evleri süslemeye hazır hale getiriliyor. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Behzat Egilmez beraberinde şube müdürü Niyazi Gürgan, HEM Müdürü Ahmet Ateş, müdür yardımcısı ve Projeyi hazırlayan Ali Cila, El Sanatları Öğretmeni Serpil Algan, Usta öğretici Gülizar Güngör ile birlikte Seramik Fırınının çalışmasının ardından pişirilen eserlerin fırından çıkartıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Behzat Egilmez, "Eğlenerek öğreniyorum konulu SODES projesinin devamlılığını sağlamak üzere kuruma alınan 'Seramik fırını ürün pişirme cihazı' bu işe gönül verenler tarafından harika eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor'' dedi.