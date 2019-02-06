CHP-HDP ittifakına büyük tepki var

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP ile HDP'nin ittifakı Adanalı seçmenlerin büyük tepkisine neden oldu. Adanalılar, "Bu gerçekten kirli ittifak. Bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Her ikisi de kendi çıkar ve menfaatlerini düşünüyor. Bizler böyle bir oyunun içerisinde olmayacağız. Ülkemizin geleceğin için sandık başına gidip oyumuzu kullanacağız" dediler. Emekli 71 yaşındaki Mehmet Çoğun, "Ne CHP'nin ne de HDP'nin gittiği yol yol değil. Bir insan ülkesine bu kadar zarar verir mi? Bunlar Türkiye'nin zararına çalışıyorlar. Her iki partide FETÖ ile işbirliği içindeler" diye konuştu.İki partinin ittifakını "Kandil ittifakı' olduğunu vurgulayan Şirin Ersoy ise, "Özellikle CHP'nin bu tavrı gerçekten üzücü. Atatürkçülüğe ve kendi düşüncelerine uyuşmayan bir parti ile ittifak yapmak gerçekten çok üzücü. Bunların tek derdi ülkeyi bölmeye çalışmak. Ama başaramayacaklar" şeklinde konuştu.Her iki partinin de kendi çıkarlarını düşündüklerini ifade eden Ahmet Doğan da, "Sosyal demokrattan bahseden bir CHP nasıl olur da ülkesine kurşun sıkan bir partiyle ittifak var. Bu oyunlarla Türkiye'yi yıkamazlar. Cumhur ittifakına sımsıkı sarılacağız" dedi.