Çöken yol tehlike saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

Onikişubat ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yolda çökme meydana geldi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 17. Sokak'ta 1.5 ay önce meydana gelen çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı. Şans eseri yolda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Aşırı yağışların çökmeye sebep olduğu düşünülürken, mahalle sakinleri yoldaki çökmeden dolayı tedirgin oluyor. Mahalle muhtarı Mustafa Altıntaş, bu yolun dolgu yapılarak açıldığını ve yaklaşık 1.5-2 sene ham yol olarak kaldığını belirterek, "O dönem herhangi bir şey olmamıştı. Asfalt yapıldıktan sonra bir iki yere su göllenmiş, su alta vurduğundan dolayı da yolumuz kayma yaptı. Yetkili arkadaşlara durumu söyledik. Şu an ilgileniyorlar ancak henüz bir sonuca varamadık. Yolumuzun tekrardan açılmasını istiyoruz. 1.5 aya yakın oldu yol bu şekilde duruyor" dedi.