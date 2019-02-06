Cumhur İttifakı gümbür gümbür

BUGÜN NELER OLDU

ittifakının Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, devletin imkanlarını Hatay'da milletle buluşturacaklarını söyledi. Güler, Belen ve İskenderun'da seçim bürolarını açtı. İbrahim Güler, "Cumhur İttifakı beladan bekaya gidilen yolda devletimizin bekası ve milletimizin birliğine göz dikenlere karşı ülkemizin üstünde dolaşan kara bulutlara karşın pusuda bekleyenlere karşı sıkılmış bir yumruk, bir Rabia, bir bozkurttur. Cumhur İttifakı bu toprakların bize vatan kılındığı dönemden beri hep vardı" dedi. Hatay'ın imkanlarını devletin imkanlarıyla buluşturmak için çalıştıklarını belirten AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Toplum içerisinde dik duruşumuzu temelinde vatan vardır. İnşallah nasip ederse Belen'de İbrahim Gül kardeşimiz, Rabbim bana da Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı nasip ederse çarçur edilen Büyükşehir bütçesini muhafaza edeceğiz. Devletimizin milletimize hizmet olarak gönderdiği bütçe Millete hizmet, icraat, yol, köprü, asfalt, altyapı ve park olarak dönecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.