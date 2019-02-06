Gaziantep umutlu başladı

BUGÜN NELER OLDU

Ocak ayında yüzde 6,3 oranında gerçekleştirdiği ihracat artışının iki katını yakalayan Gaziantepli sanayiciler umutlu başladıkları 2019 yılının ilk ayında büyük moral buldu. Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre, Gaziantep'ten geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 586 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın Ocak ayında ise 523 milyon 55 bin dolar ihracat yapılmıştı. Gaziantep, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il oldu. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, 2019 yılına ihracat artışıyla başladıklarını belirterek, "Tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve iş dünyamızı yürekten kutluyorum. Türkiye'nin Ocak ayında ihracatı yüzde 6,3 artarken, Gaziantep ihracatını yüzde 12,2 artırarak Türkiye ortalamasının iki katı ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamları daha da yükseğe çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracat gücüyle ekonomimizdeki en önemli kalelerden birisi olduğunu kaydeden Ünverdi, "2018 yılında 6 milyar 939 milyar dolar ihracatla rekor kıran ilimiz, aynı yıl 5 milyar 15 milyon dolar ithalatla dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldı. Türkiye'nin dış ticaret açığının düşmesinde Gaziantep önemli bir rol üstleniyor" diye konuştu. Gaziantep'in, dünya konjonktüründe yaşanan sıkıntılara rağmen ülke ekonomisine verdiği katkıya dikkati çeken Ünverdi, "2018 yılı Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar tüm ülke ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyada yaşanan siyasi gerilimler ve buna artı olarak ülkemizdeki döviz kurundaki ani yükseliş, bölgemizdeki risk algısı ve hedef pazarlardaki sıkıntılara rağmen Gaziantepli ihracatçılar yeni bir başarı öyküsü yazdılar" dedi.