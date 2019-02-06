Germanicia kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

bir bölümü geçen yıl Ağustos ayında ziyarete açılan Germanicia Antik Kenti'nin yeni ortaya çıkarılan 2 mozaikli alanı daha turizme kazandırıldı. Arkeolog Safinaz Akbaş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (DOĞAKA) ayrılan 1 milyon liralık bütçe ile yeni bulunan alanları yıl sonunda ziyarete açmayı planladıklarını söyledi. 2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin turizme kazandırılması adına bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarda antik kentin Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahalleleri'nin tamamı ile Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsadığı belirlendi. Germanicia Antik Kenti'nin M.S. 1'inci yüzyılda kurulduğunu ancak bugüne kadar yapılan kazılarla şehrin M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllarına ait mozaik ve kalıntılarına ulaştıklarını belirten Safinaz Akbaş, "Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. Ancak ileriki zamanda yapılan kazılar sonrası tabii ki daha erken döneme ait verilere ulaşmamız mümkündür" dedi. Germanicia Antik Kenti'nin ortaya çıktığı 2007'den bu yana şehrin tüm kazı çalışmalarında görev alan Safinaz Akbaş, yaptıkları çalışmada mozaiklerin fazla olduğu Bağlarbaşı Mahallesi'nin kentin yerleşim alanı olduğunu belirtti. Akbaş, "2019 yılının sonlarına doğru inşallah Bakanlığımızın da izniyle iki alanımız ziyaretçiyle buluşacak hale getirilecektir" dedi.