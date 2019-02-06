Haşim Şenyiğit Viyena’yı arıyor

BUGÜN NELER OLDU

işadamı Haşim Şenyiğit (58), sokak sokak dolaşıp, kaybolan 'Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğini arıyor. Gittiği yerlere köpeğinin fotoğraflarını asan Şenyiğit, 'Viyena'yı bulup kendisine getirecek kişiye 2 bin TL ödül verecek. Ukrayna'ya tatile giden eşi ve çocuklarını almak için geçen yıl Mart ayında ülkeye giden Haşim Şenyiğit, hayatının şokunu yaşadı. Şenyiğit, arkasında bıraktığı Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğinin kaybolduğunu öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Şenşyiğit, kente dönünce, hemen köpeğini aramaya başladı. Sosyal medyada birçok ilan veren ancak bir sonuç alamayan Şenyiğit, çareyi sokağa çıkmakta buldu.