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Kadınlarımız her zaman sporun içinde olmalıdır

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehri sporun başkenti yapmak için çalışacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Kadınlarımız her zaman sporun içinde olmalıdır
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehri sporun başkenti yapmak için çalışacaklarını belirterek, farklı mahallelerde 17 spor tesisin hayata geçileceğini bildirdi. Şahin, makamında Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ve yönetimini ağırladı. Şahin ile Sırakaya, kadının spordaki yerini konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Şahin, "Kadınlarımızın sporun içinde olması özellikle de tribünlerde olması çok sevindirici. Şehrimizi sporun başkenti yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Gaziantep, sporun başkenti olacak. Farklı mahallelerde 17 spor tesisi, hayata geçecek. Bu tesisler son teknolojik gelişmeler ışığında hazırlanacak, bünyesinde tüm spor alanlarını barındıracak" dedi. Başkan Mezine Sırakaya da, Gazişehir'e kadınlar olarak sahip çıkacaklarını kaydetti.
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