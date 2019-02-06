Kadınlarımız her zaman sporun içinde olmalıdır

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehri sporun başkenti yapmak için çalışacaklarını belirterek, farklı mahallelerde 17 spor tesisin hayata geçileceğini bildirdi. Şahin, makamında Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ve yönetimini ağırladı. Şahin ile Sırakaya, kadının spordaki yerini konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Şahin,dedi. Başkan Mezine Sırakaya da, Gazişehir'e kadınlar olarak sahip çıkacaklarını kaydetti.