LÖSEV’den çocuklara hediye gibi tatil

BUGÜN NELER OLDU

Adana İrtibat Ofisine kayıtlı çocuklar ve gençler yarıyıl tatillerinde çeşitli etkinlik ve eğitimlerle motive oldular. Atla terapi projesi kapsamında Yeşiloba Hipodromu'nun ev sahipliğinde, hayatlarında ilk defa at binme deneyimi yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklar atlarla eğlenceli aynı zamanda da huzurlu vakit geçirdiler. Yine tatil etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatrolarında Ali Baba ve Kırık Haramiler Oyunu'nu izleyen çocuklar usta oyuncularla birlikte sohbet etme imkânı bulup fotoğraf çektirdiler. İyileşmiş gençler ise aynı kaderi paylaşan akranlarıyla LÖSEV Adana İrtibat Ofisi'nde buluştu. Gençler yeni tanıştıkları kardeşleriyle kaynaşıp yeni dostluklar edinirken diğer taraftan da kişisel gelişimlerine katkısı olacak eğitim ve sunumları izlediler.