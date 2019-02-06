Mavi Şimşek Özat’a emanet

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural'ın ardından aradığı ismi buldu. Kulüp başkanı Murat Sancak ile iki gündür temasta olan Ümit Özat, mavi-lacivertlilerin yeni teknik direktörü oldu. Özat, boş mukaveleye imza atarak dün ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adamın ilk sözü,oldu.GIRESUNSPOR'DAN Adana Demirspor için ayrılmadığının altını çizen Özat,diye konuştu.OYUNCULARI ile antrenman öncesi tek tek tanışan Ümit Özat, "İstanbulspor maçıyla iyi bir başlangıç yapacağız. Denizlispor, Osmanlıspor ve Hatayspor'un yakaladığı serilerden sonra bulundukları konum ortada. Üç puanlık sistemde her şey olabilir. Adana Demirspor olarak iki puan ortalamasıyla ilerleyip play-off'u yakalayacağız. Bu süreci anlımızın akıyla geçeceğiz" diye konuştu.