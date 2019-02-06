Mavi Şimşek Özat’a emanet

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural'ın ardından aradığı ismi buldu. Kulüp başkanı Murat Sancak ile iki gündür temasta olan Ümit Özat, mavi-lacivertlilerin yeni teknik direktörü oldu. Özat, boş mukaveleye imza atarak dün ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adamın ilk sözü, "Bu ligin en kaliteli oyuncu topluluğunun bulunduğu takımın başına geldim"
oldu. AYRILACAĞIM ZATEN BELLİYDİ
GIRESUNSPOR'DAN Adana Demirspor için ayrılmadığının altını çizen Özat, "Giresun'dan ayrılacağım geçtiğimiz haftadan belliydi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile dün görüştüm ve Adana'ya geldim. Hedeflerimi anlattım. Para konuşmadım ve teklifi kabul ettim. Başkan Sancak'a inandığım için boş mukaveleye imza attım"
diye konuştu. İstanbulspor maçı başlangıç olacak
OYUNCULARI ile antrenman öncesi tek tek tanışan Ümit Özat, "İstanbulspor maçıyla iyi bir başlangıç yapacağız. Denizlispor, Osmanlıspor ve Hatayspor'un yakaladığı serilerden sonra bulundukları konum ortada. Üç puanlık sistemde her şey olabilir. Adana Demirspor olarak iki puan ortalamasıyla ilerleyip play-off'u yakalayacağız. Bu süreci anlımızın akıyla geçeceğiz" diye konuştu.