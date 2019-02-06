Melih ABİ: Atatürk parkı güvenli olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk Parkı yaşlı insanların dinlenme yeri.Geçen pazar bir okurumuz buraya dinlenmeye gitmiş.Gittiğine gideceğine de pişman olmuş.Çünkü gençler buranın tadını kaçırmış.Hava attığı laboratuvar cinsi köpekleriyle çevreye korku salıyorlarmış.Okurumuz,"Gençleri uyaranları tehdit ediyorlar.'Köpeği üzerine salarım' gibi laflar ediyor.Gittiğimize gideceğimize pişman olduk.Oradan kaçarak ayrıldık.Çünkü çok korktuk" dedi.Buranın emniyet altına alınması lazım.Zaten bu köpekleri beslemek yasak.Bir de insanları korkutmak neyin nesi.Dağ başı mı burası?Ergören Belçika'da gördüklerini yazmış.Diyor ki:"Bir buçuk ay kadar orada kaldım.Ne kaldırım işgali, ne yoğun trafik, ne de korna sesi duydum.Burada da cezalar var.Orada herkes kurallara uyuyor.Evlerinde köpek besleyenler sadece hafta sonları köpeğini gezdirir.Hayvanların ihtiyacını gidermek için orman veya bahçeler var.Yaya karşıya geçerken araç sürücüleri 30 metre geride duruyor.Biz ülkemizde yaya yolunda araçların içinden geçiyoruz.Göllerin içindeki hayvanları kimse beslemez, çünkü görevliler zaten besliyor.Kimse kimseyi rahatsız etmiyor."Bilmem anlatabildim mi?