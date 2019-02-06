Meslek Edindirme Merkezi fabrika gibi çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Tekstil ve Konfeksiyon bölümü fabrika gibi çalışmaya devam ediyor. Hem öğrenci yetiştirerek tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştiren merkezde hem de belediyenin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik dikimler için çalışıyor, maharetli eller. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can üretken ve sosyal belediyeciliğin bütün ilkelerini harfiyen yerine getirdiklerini belirtti. Başkan Can, "Pazar Filesi aslında her konuda vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösteren bir simgeydi. Ulusal basında da yer alan haberlerde gündeme gelen Pazar filesi ile ilgili Meslek Edindirme Merkezimizle görüşmüştük. Marketlerde poşetlerin paralı olması ile Pazar Filelerin yeniden gündeme gelmesiyle merkezimizde file üretimine başlamıştık. Bu fileleri de Pazar yerinde halkımıza dağıtımını gerçekleştirdik ve çok güzel tepkiler aldık. Şu an file üretimimiz devam ediyor. Hocalarımızın ve öğrencilerimizi ellerine sağlık, çokta şık bir Pazar filesi oldu. Meslek Edindirme Merkezimiz hem engellilerimiz hem de vatandaşlarımız için hayata artı değer katmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.