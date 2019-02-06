Millet bahçesi dolup taştı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Menzelet Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Havanın güzel olması ile Menzelet Millet Bahçesine akın eden vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erkoç, insanların rahat ve nezih bir ortamda piknik yapabilme ve vakit geçirebilme alanları oluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Erkoç: "Kahramanmaraş halkımızın ihtiyaçlarından birisinin de piknik yapabilecekleri temiz ve nezih bir ortam olması gerektiğine inandık ve bu vesile ile Menzelet Millet Bahçesini halkımızın hizmetine sunduk. Daha önceleri halkımız bu bölgede mesire alanı olmadığı için Tekir'e Göksun'a doğru nerede bir çam ağacı varsa onun altında piknik yapmaya giderlerdi. Şimdi buradalar" dedi."150 dönümlük alan halkımızın rahat ve güzel bir ortamda piknik yapmalarına imkan sağlıyor" diye konuşan Erkoç, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Kahramanmaraşlılar Menzelet Millet Bahçesi'nde ailecek vakit geçirirken, karşılarında gördükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'la da sohbet etmenin keyfini yaşadı.