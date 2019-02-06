Mimarlık fakültesi yeni dönem mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile veliler katıldı. Dekan Prof. Dr. Zeynep Onur, çağdaş uygarlık dünyasında bilginin sınırlarının genişletmede öncü bir rol oynamayı benimsemiş bir kurum olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin 22. dönem güz mezunlarını yürekten kutladı. Mezun olan öğrencilere başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için önerilerde bulunan Prof. Dr. Onur, "Artık birer adam, birer kadın olarak yaşamdaki birçok rolü de üstlenerek yolunuza devam edeceksiniz" dedi. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, üniversitelerin kuruluş işlevlerinden bahsederek, üniversitenin esas işlevinin bilim üretmek ve o öğretilen bilimin hem halka, hem topluma ve yerküreye olan katkısını sağlamak olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kurt, "Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200'ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 5 içerisine girdik" dedi.