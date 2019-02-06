Polis 9 kayıp çocuğu buldu

BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması için 24 saat süreli şok uygulamalar yapıyor. Hava ve karadan gerçekleştirilen operasyonda drone ile takip edildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat katılıp yönettiği uygulamada 32 aranan şahıs yakalanırken, 9 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Uygulama kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de okul önlerinde geniş çaplı bir denetim yaptı.Özel harekat, asayiş, terör, narkotik ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada şehrin ana caddelerinin yanında ara sokaklar bile denetlendi. Emniyet Müdürü Aktaş'ın ekiplerle birlikte ara sokaklara girerek vatandaşlarla sohbet etmesi dikkat çekti. Polis karadan uygulama yaparken kaçan şahıslar havadan da drone ile takip edildi. Uygulama esnasında drone ile çekilen görüntülerde ABD filmlerini aratmayan sahneler görüldü.Son 1 gün içinde gerçekleştirilen uygulamada 9 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, motosikletleri çaldığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Kumar oynattığı öne sürülen 3 işyerine adli ve idari işlem başlatıldı. 1 bıçak, 1 molotof kokteyli, 317,75 gram esrar, 187 şişe kaçak içki, 350 paket kaçak sigara, 847 kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.Uygulamada biri 10 yıl, biri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. 54 sürücüye 183 bin 650 lira para cezası verilirken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Seyhan ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde ile çevre okulların önlerinde denetim yaptı. 250 kişinin GBT kaydının sorgulandığı uygulamada 92 araç kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği Coco'nun da katıldığı uygulamada 6 araca 4 bin lira trafik cezası kesildi.