Soğuk havalarda viral enfeksiyona dikkat

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle sinüzit, bademcik iltihabı, faranjit ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıklarında artış görüldüğünü, bu tür enfeksiyonların birçoğunun viral enfeksiyonlar olup, antibiyotik tedavisi gerektirmeden basit destek tedavileri ile iyileşebildiğini, çok az bir kısmının ise bakteriyel enfeksiyon olduğunu ve bazı viral enfeksiyonların seyri sırasında ikincil bakteriyel enfeksiyonların geliştiğini belirtti. Kış aylarında en fazla görülen hastalıkların sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, "Kış aylarında genellikle kişiler burun akıntısı, öksürük, ateş, kırgınlık, hafif kas ağrısı gibi şikayetlerde bulunmaktadır. Şu bilinmelidir ki bu hastalıkların çoğu viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlar virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Virüsler özelikle kış aylarında yaygın olarak üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Viral enfeksiyonların hiçbirinde antibiyotik kullanma gerekliliği yoktur" dedi.