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Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP'li Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş Adana'daki inşaat müteahhitleri ve sektör çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Sözlü, Millet ittifaka için "Tek projeleri HDP ittifakı" dedi.AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ın bir İnci kadar güzelleşeceğini ifade ederken MHP'li aday Yusuf Baş ise, Çukurova'da devasa binaların yükselmeyeceğini, nitelikli dönüşümlerin yapılacağını belirtti. Başkan Sözlü ise yirmi yıllık belediye başkanlık döneminde 15 yıl Ceyhan'da bütçeyi 5 kat, Adana'da da üç buçuk kat arttırdığını ifade etti. Karşı ittifakın hiç bir projesinin olmadığına dikkat çeken Başkan Sözlü "Hayali söylemlerle değil hayata geçirdiklerimizle buradayız! Toroslar'dan Adana'ya 300'den fazla köprü yaptım. Tek projeleri HDP ile ittifakları" dedi. Adana'da huzur iklimini bozdurmayacağını aktaran Sözlü, "Var gücümüzle çalışarak inşa ettiğimiz bu huzuru kirli ittifaka paydaş olanlara bozdurtmayacağız" dedi.