Yıldız kulaçların hedefi şampiyonluk

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vusturya'nın Graz kentinde 13-14 Nisan'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası hazırlıklarını Mersin'de sürdüren Yıldız Yüzme Milli Takımı farklı yaş gruplarında birincilik hedefliyor. Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda 19 Ocak'ta kampa giren 17 kişilik kafile, şampiyonalarda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor. ŞAMPİYONAYA 12 ÜLKE KATILACAK
Antrenör Ömür Sönmez, bu yıl bazı hedefleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na 12 ülkenin katılacağını aktaran Sönmez, "İlk defa şampiyonluk hedefliyoruz. Hem bayan hem erkek takımı olarak çok iyiyiz. Mersin'de çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz "
diye konuştu. BEKLENTİLERE CEVAP VERECEĞİZ
Milli yüzücü Efe Başar da bugüne kadar Türkiye şampiyonlukları ve rekorları olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. Berke Saka ise, "Hedefimiz ilk 3'e girmek, ülkemizi gururlandırmak. Hepimiz kendi yaşımızın en iyisiyiz. Herkesin bizden beklentisi var, bunu biliyoruz"
ifadelerini kullandı.