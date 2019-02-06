Yıldız kulaçların hedefi şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

vusturya'nın Graz kentinde 13-14 Nisan'da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası hazırlıklarını Mersin'de sürdüren Yıldız Yüzme Milli Takımı farklı yaş gruplarında birincilik hedefliyor. Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda 19 Ocak'ta kampa giren 17 kişilik kafile, şampiyonalarda başarılı olmak için sıkı şekilde çalışıyor.Antrenör Ömür Sönmez, bu yıl bazı hedefleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na 12 ülkenin katılacağını aktaran Sönmez,diye konuştu.Milli yüzücü Efe Başar da bugüne kadar Türkiye şampiyonlukları ve rekorları olduğunu söyleyerek,ifadelerini kullandı.