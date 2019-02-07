Adana ağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören babası Talat Terim'i kaybetti. Acı haberi alan Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla hemen Adana'ya gelerek hastaneye gitti. Evli ve 3 çocuk babası, 31 Ocak tarihinde bağırsak sorunları nedeniyle hastaneye yattığı öğrenildi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek Terim ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Vali Demirtaş,ifadelerini kullandı.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, yayınladığı mesajında, "Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadeleri yer aldı.Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, Talat Terim'in saat 08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Talat Terim bugün Adana Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.Terim'in kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim, sosyal medya hesaplarından dedeleri Talat Terim için paylaşımlarda bulundu. Büyük acı yaşayan Terim ailesi de Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar ise hastane önünde Fatih Terim'in destek olmak için bekledi. Talat Terim'in bugün Adana'da öğle namazı müteakip Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.