Analiz Raporu Bakan Ataoğlu’na sunuldu

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Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde HIV/AIDS'in durumunu ve konumunu belirlemek, olası salgının tehdit büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı matematik modelleme çalışmalarının sonucu olan "HIV Salgının Analizi-2018 Raporu"nu Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na sundu. Kıbrıs'ta HIV Enfeksiyonu ve AIDS konusu üzerinde önemli çalışmalar yapan heyetin Kıbrıs'ın kuzey ve güneyini kapsayan, Kıbrıs'ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi" üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan "HIV Salgınının Analizi-2018 Raporu"nu Bakan Fikri Ataoğlu'na sunduğu kaydedildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri veriler ile ilgili Bakan Ataoğlu'na bilgi verdi.