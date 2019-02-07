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Demirbakan: Altay maçını düşünün

Afjet Afyonspor’u yenip rahatlayan Adanaspor, pazar günü Altay’ı geçerek seri yakalamak istiyor. Demirbakan oyuncularından maça konsantre olmalarını istedi

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Demirbakan: Altay maçını düşünün
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde 1,5 saat süren çalışmada yeni transferi Furkan Özçal da takımla ilk idmanına çıktı. Demirbakan, takımının Afyon maçıyla bir çıkış yakaladığını belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunun için de Altay maçı çok önemli. Tüm takımın bu maça konsantre olmasın istedim. Hedefimiz taraftarımızın huzurunda galip gelerek yolumuza devam etmek" diye konuştu.
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Demirbakan: Altay maçını düşünün
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