Demirbakan: Altay maçını düşünün

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danaspor, Spor Toto 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri
'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan
yönetiminde 1,5 saat süren çalışmada yeni transferi Furkan Özçal
da takımla ilk idmanına çıktı. Demirbakan
, takımının Afyon maçıyla bir çıkış yakaladığını belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunun için de Altay maçı çok önemli. Tüm takımın bu maça konsantre olmasın istedim. Hedefimiz taraftarımızın huzurunda galip gelerek yolumuza devam etmek"
diye konuştu.