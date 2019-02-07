Esnaflardan Başkan Erkoç’a teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını devam ederken, yol güzergahına tezgah kuran esnaflar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ettiler. Sömestre tatilinin son gününde ailelerin akın ettiği Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gerek il içerisinden gerekse civar illerden insanlar akın akın gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş şehir merkezine 13 kilometre mesafede bulunan 250 kilometrelik yarıçapta bölgenin ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğine sahip olan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Kahramanmaraşlıların haricinde Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Amasya, Kilis, Karabük gibi illerden gelen insanlar böylesine güzel bir tesise gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorlar. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Yedikuyular bölgesine giden vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaptığı kamelyalarda, barbekülerde etlerini ve sucuklarını pişirerek vakit geçirebildikleri gibi Yedikuyular Kayak Merkezi Tesislerine de gidebiliyorlar.Öte yandan Yedikuyular Kayak merkezi yolu üzerinde tezgah kurarak, çay, salep, kahve, sucuk, köfte, tost, ayran ve meşrubat gibi vatandaşlara hizmet için tezgah kuran esnaflar da, Kahramanmaraş'a yapılan bu tesisin Kahramanmaraş için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek: "Böylesine güzel bir tesis için, Büyükşehir Beledimize ve Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan sundular. Bizler de burada tezgah kurarak hem ekmek parası kazanıyoruz, hem de ailelerimizi gezdirme imkanı buluyoruz. Allah devletimize, milletimize ve belediyemize zeval vermesin" dedi.