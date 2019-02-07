Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları kep fırlattı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden 2018-2019 Akademik güz döneminde mezun olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Törene Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Evren Hınçal, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile öğrenciler adına Duygu Kılınç ve Kaltrina Plakolli birer konuşma yaptı. Dekan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, öğrencilerin ve öğrencileri yetiştiren akademisyenlerin emeklerine vurgu yaparak, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar ve aydınlık bir diledi. Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılarından, yapılan yayınlardan, dünyadaki ve Türkiye'deki üniversiteler arasındaki yerinden ve gelecek hedeflerinden bahsetti. Üniversitenin temel amacının, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerlerini gözeterek, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş mezunlar yetiştirmek olduğunu belirten Doç. Dr. Kurt, mezunların yollarının açık olmasını diledi.