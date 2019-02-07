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Gazişehir çıkış arıyor

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Gazişehir çıkış arıyor
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız" dedi. Altıparmak, takımlarda bazen kötü dönemlerin yaşanabileceğini, kendilerinin de bu süreçten geçtiğini dile getirdi. Sıkıntıyı aşabilecek güce sahip olduklarını, bu konuda oyuncularına inandığını belirten Altıparmak, yaşanan sıkıntılarda sakat ve cezalı oyuncuların durumunun da etkili olduğunu vurguladı. Mehmet Altıparmak, sakatlıklardan kurtulduklarını ifade ederek, ilk defa bu hafta Hatayspor maçına tam kadroyla çıkacaklarını aktardı. Başarılı teknik adam, "Şu an olduğumuz durumla ilgili pek fazla bir şey söylemeye gerek yok zira söylenecek her şey çok yanlış anlaşılır. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedeften sapmadık. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımsanız önemli olan bu tür durumlarla başa çıkabilmektir" diye konuştu.
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Gazişehir çıkış arıyor
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