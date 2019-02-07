Gazişehir çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak,dedi. Altıparmak, takımlarda bazen kötü dönemlerin yaşanabileceğini, kendilerinin de bu süreçten geçtiğini dile getirdi.Mehmet Altıparmak, sakatlıklardan kurtulduklarını ifade ederek, ilk defa bu hafta Hatayspor maçına tam kadroyla çıkacaklarını aktardı. Başarılı teknik adam,İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız. Bizim bir hedefimiz var.diye konuştu.