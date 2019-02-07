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Kaymakam’a çocuklarının sorunlarını anlattılar

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019
Kaymakam’a çocuklarının sorunlarını anlattılar
ANAMUR Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun başkanlığında yapılan tanışma toplantısında, Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği üyelerinin aileleri bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kayabaşı, Engelli Derneği Başkanı Hikmet Narcı'nın katılımıyla Güleç Mahallesinde açılan kursta eğitim alan engelli öğrencilerin aileleri engelli çocuklarının sorunlarını Kaymakam Kurdoğlu'na anlatarak destek istediler. Kurdoğlu ailelerin belirtikleri sorunlarını çözümü konusunda Engelliler Derneği ile birlikte kısa süre içinde çözümler getireceğini belirterek aileleri sevindirdi.
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Kaymakam’a çocuklarının sorunlarını anlattılar
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