Kendi yaptı kendi yıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Çukurova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Soner Çetin, dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir icraata imza attı. Çukurova Belediyesi tarafından 2017 yılında Doğal Park'a yapılan büfe, 2018 yılında aynı belediye tarafından 'kaçak' olduğu iddiasıyla yıkıldı. Hiçbir yasal süreç işletmeden yıkımı "oldu bittiye" getiren CHP'li başkan, yıkım emrini verdiği büfenin açılışına çelenk göndermesi dikkat çekti. Başkan Çetin'in, 'kaçak' dediği büfede çay içip önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği de ortaya çıktı. Oğlu Kemal Bilal Bildik'in işlettiği büfenin yıkılmasının arkasında kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın yattığını ileri süren Veysel Bildik, "26 Şubat'ta hiçbir isim vermeden 'Bankamatikçilik emek sömürüsüdür. Fırsat verenler de aynıdır' diye yazdım. Bu yazımın altında bana hakaretler yapıldı, tehditler edildi. 2 gün sonra sabah oğlumun büfesinde çalışan bir işçi beni arayarak Çukurova Belediyesi'nden yıkım için geldiklerini söyledi" dedi.Bu telefon üzerine hemen büfeye gittiğini anlatan Bildik, "Yıkıma dair bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ne uyardılar ne de tahliye için gerekli yasal süreyi tanıdılar. Yıkım belgesini sorduğumda 'Başkanın sözlü emri var' dediler. Bir gün süre istedim telefonla başkana sordular 'hayır' yanıtını alınca yıktılar. Ellerinde hiçbir belge olmadan başkanın ağzından çıkan bir kelimeyle yıktılar. Kendisi hukuk adamı olan başkan hukuku çiğnedi. Böyle sosyal demokratlık olur mu?" diye konuştu.CHP'li belediyenin suçüstüne suç işlediğini savunan Bildik, "Kendi yaptığı binayı yıkarak kamuyu zarara uğrattı. Yıkım süreci de yasalara aykırı bir şekilde işledi. Bu yasa dışılığı ortadan kaldırmak için bir kez daha yasadışı bir yola başvurdular. Yıkım tebligatını yıkımdan sonra yaptılar. Bunlar yetmezmiş gibi bir de yalan söylediler. Büfeyi kendileri inşa ettiler 'kaçak' dediler. Kira sözleşmemiz var bizi 'işgalci' ilan ettiler. En önemlisi orman kanununu işletip yerimizi yıkıp bizi mafya diyerek hakaret ettiler" şeklinde konuştu.