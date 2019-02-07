Melih ABİ: Eczacılar ilaçları stok mu yapıyor?

BUGÜN NELER OLDU

Tarsuslu Servet Kılıç tansiyon hastası.Düzenli ilaç kullanması gerekir.Bizi aradı ve ilaç bulamadığını söyledi."Bakmadığım yer sormadığım eczane kalmadı.Ama tansiyon ilacımı bulamadım.Stok yaptıklarını düşünüyorum.Ne oldu da birden bire ilaçlar ortadan kalktı.Her zaman kolaylıkla bulabildiğimiz ilaçlar birden yok oldu" dedi.Okurumuz böyle anlattı derdini.Vicdansız karaborsacılar insan sağlığı üzerinden zengin olmanın peşinde.Ayıptır, ayıp…Havaalanı artık ihtiyacı karşılamıyor.Kent merkezine sıkışıp kaldı.İki aya kadar Çukurova Havalimanına uçaklar inmeye başlarsa burası da rahatlar.Bir şikayet aldım.Malum herkes aracıyla gelemiyor.Araçsız gelen yolcular valizleriyle araçların çıkış tarafından giremiyor.Yani yaya olarak giremiyor.Valizlerini sürüte sürüte arka taraftaki kapıya yönlendiriliyor.Belki güvenlik nedeniyle alınmış bir karar var.Ama alana çok uzak bir yer.Yetkililerin meseleye bir bakmasında yarar var.