Öğrencilerin el emeği beğeni aldı

BUGÜN NELER OLDU

bulunan Borsa İstanbul Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu etkinlik büyük beğeni kazandı. Okul müdürünün gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından öğrenciler deyim yerindeyse hünerlerini döktürdü. Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı. Daha sonra Kaymakam Mehmet Kurdoğlu yapılan el sanatları sergisini gezerek sergi hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin el sanatlarında bütün yeteneklerini ortaya koyduğunu kaydeden Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, "Çocuklarımız ortaya koyduğu el sanatları ile hem hünerlerini ortaya koydu, hem de geleceğimizin nasıl emin ellerde olduğunu göstermiş oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz" dedi.