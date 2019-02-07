Okul maçlarında İkinci perde açıldı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, okul maçlarının tekrar başladığını söyledi. Kutlu, "Erkeklerde 1072, kızlarda ise 229 olmak üzere toplam bin 301 sporcu bugüne kadar 161 müsabaka oynadı" dedi. Kutlu, okul maçlarının kazasız belasız gerçekleşmesi konusunda Valilik, İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Emniyet Müdürlüğü ve okullar ile uyum içerisinde planlamalar yapıp çalıştıklarını ifade etti. Çok heyecanlı maçlara tanık olduklarını ifade eden Abdullah Kutlu, "Burada basketbol il temsilciliğimiz, hakemlerimiz, saha komiserlerimiz, gözlemcilerimiz olmak üzere büyük bir ekip öğrencilerimizin huzur içerisinde ve hakkaniyetli sonuçlar alarak maçlarını oynaması konusunda özveri ile mesai harcıyor. Okul maçlarımızın organizasyonunda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.