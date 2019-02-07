BUGÜN NELER OLDU

gerçekleştirilen etkinlik Künefeciler Meydanı karşısında bulunan yaya geçidinde yapıldı. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Veliş Bahadırlı, kurum il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği eylemi gerçekleştirildi. Protokol, öğrenci ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullandı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi verildi. Ekim ayında yürürlüğe giren yasaya uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve çocuklarla birlikte bilgilendirme broşürleri ve karanfil dağıttı. Progamda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu "Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca "Yaya Öncelikli Yıl" ilan edildi. Bugün "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturması kampanyasını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk "Amacımız sürücülerin kavşak, yaya geçidi ve okul önlerine yaklaştıklarında hızlarını azaltarak önceliği yayalara vermeleri konusunda farkındalık oluşturmaktır" dedi.