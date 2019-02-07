Taş ve sopalarla cinayet işleyen zanlılar tutuklandı

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OSMANİYE'NİN Toprakkale ilçesinde cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopalarla darp ederek öldürdüğü ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili Ayyıldız'la aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen akrabaları Ü.A, kardeşi Y.A. ile C.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. 30 Aralık 2018 tarihinde Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi yolunda cansız bedeni bulunan Ahmet Ayyıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, otopside Ayyıldız'ın taş ve sopalarla darp edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.