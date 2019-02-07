Türkiye geneli uygulama Adana’da da start aldı

BUGÜN NELER OLDU

yıl 26 Ekim'de Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Yenilenen maddede 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirildi.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla bugün Türkiye'de 81 il ve ilçelerde mevzuata getirilen bu yeni düzenlenmenin geniş kitlelere duyurulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilerek kampanya başlatıldı. Bu kampanya Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar ve komutanların katılımıyla start aldı.Vali Demirtaş ve beraberindeki ekip Süreyya Nihat Oral Ortaokulu önüne gelerek burada ellerinde döviz olan öğrencilerle birlikte yaya yolundan geçti. Adana Valisi Demirtaş, karşıdan karşıya öğrencilerle birlikte güvenli bir şekilde geçtikten sonra 305 okul geçidinde ve bin 092 yaya geçidinde 3 bin 81 polis ile 49 jandarmanın görev aldığını belirtti. Vali Demirtaş, "Amacımız sürücülerimize yaya geçidi alışkanlığını edindirmek. Bu eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Daha sonraki uygulamalarda kurala uymayan sürücülere ceza verilecek" dedi.