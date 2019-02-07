Üniversite öğrencileri Metehan için seferber

BUGÜN NELER OLDU

nadir görülen, genetik geçişli 'NCL2' hastalığı bulunan 6 yaşındaki Metehan Özaktürk için üniversite öğrencileri yardım kampanyası başlattı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Geleceğe Uzanan Eller Kulübü üyeleri, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Metehan Özaktürk'ün ihtiyacı olan ilacın temin edilmesi için harekete geçti. Kulübün danışmanı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Bilgen Yaşar yaptığı açıklamada, öğrencilerin konuya duyarlılık göstererek sosyal medya başta olmak üzere radyo programlarıyla yardım talebinde bulunduğunu söyledi.Kulübün henüz bir yıl önce kurulmasına rağmen şimdiye kadar yardım için başlattıkları tüm çalışmaların sonuç verdiğini belirten Yaşar, minik Metehan'ın derdine derman olabilmek için seferber olduklarını ifade etti. Soruna çözüm olmak için yurt içi ve dışında çalışmalar yaptıklarını, çözüm bulmak adına umutlu olduklarını dile getiren Yaşar, "Şu an itibarıyla birçok geri dönüş aldık. Sosyal medyanın gücünü ve insanlarımızın yardımseverliğini bir kez daha göreceğimize inanıyorum" dedi.